拜登贺锦丽一同亮相 矢言克服危机重建美国

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（法新社德拉瓦州威明顿12日电） 美国民主党总统参选人拜登今天首度与副手人选贺锦丽一同公开露面，贺锦丽说，美国人正「迫切需要」能够克服卫生、种族不公和经济不景气3重危机的领导阶层。

拜登（Joe Biden）公布副手人选后，两人首度以搭档身分同框，在德拉瓦一所高中亮相，拜登形容贺锦丽（Kamala Harris）是一名能激励人心的女性，将协助他「重建这个国家」。由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻，这场活动并不对外公开，现场只有一小群记者和工作人员。

现年55岁、来自加州的联邦参议员贺锦丽是移民之女，她以加州史上首位女性和亚非裔检察长，也是美国史上第一位有色人种女性副总统参选人写下历史。

贺锦丽形容，美国正处于十字路口，她毫无悬念、决心要发动攻击，她说，川普「不适任这项职位」，让这个国家「四分五裂」。

贺锦丽说：「美国迫切需要领导阶层，但我们却出了一个更在乎自己，而非关心选民的总统。」

尽管这场小型闭门活动，与动辄吸引成千上万观众的典型造势场合相距甚远，但贺锦丽首度以副手人选身分面对镜头发表演说时，仍充满自信，她和拜登抵达活动现场时，都戴着口罩。

曾任加州检察长的贺锦丽说：「反对川普和彭斯（Mike Pence）是一翻两瞪眼的事情。」她抨击川普在遏止致命大流行病和振兴跛脚经济方面「领导失灵」。

贺锦丽出身移民家庭，双亲为牙买加和印度裔，她演说时也谈到掀起全国动乱的警察暴力和种族不平等议题。

尽管拜登主要仅在位于德拉瓦州威明顿（Wilmington）的住家举行造势活动，民调大多显示，拜登在全国和佛州及威斯康辛州等摇摆州的支持率都领先川普。对目标在于建立广泛的选民联盟以击败川普的拜登而言，公布副手人选是个关键时刻。

拜登谈及找来贺锦丽搭档的原因时，强调她是一位坚强且经验老道的议员，她从「第一天起，就已为此做足准备，我俩已经准备好要重建这个国家」，还说选择贺锦丽担任副手是正确的决定。

他说，作为移民后代和有色人种女性，贺锦丽力争上游，成为美国法律和政治界的佼佼者，将为这个国家带来启发。

拜登说，贺锦丽成为美国史上第3位获选主要政党副总统候选人的女性，将激励全国的「小女孩们」。拜登说：「她的故事就是美国的故事。」「她工作认真，面对挑战从不退却。」

拜登指控川普未能在疫情期间好好领导，并表示自己跟贺锦丽会整顿「川普与彭斯在国内外制造的混乱」。

他对未来表示乐观，承诺拜登-贺锦丽政府将尽一切所能，「度过这场大流行病带来的难关」。

民调显示，比拜登和川普年轻20岁的贺锦丽可望吸引较年轻和女性选民青睐，特别是不支持共和党总统川普的郊区选民。

约有75人冒着小雨等在外头，只为一睹拜登和贺锦丽的风采，他们高举标语并拍照留念，其中大多都是支持者，有些人还反覆高呼贺锦丽的名字，但也有些是反对拜登的人士。

贺锦丽毕业于华盛顿哥伦比亚特区一所历史悠久的传统黑人大学私立霍华大学（Howard University），之后到加州大学哈斯汀法学院（University of California, Hastings）取得法律学位。职涯历任加州阿拉美达（Alameda）检察官、旧金山检察官，并成为加州检察长，2016年她击败对手成为加州参议员。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP