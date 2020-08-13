水门案记者新书爆料 金正恩形容与川普关系如奇幻电影

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（法新社华盛顿13日电） 美国传奇调查记者伍德华（Bob Woodward）即将出版新书，揭露美国总统川普与北韩领导人金正恩间的25封私函。根据出版商，金正恩在信中形容，他与川普的关系有如「奇幻电影」。

伍德华以揭发水门案闻名，两度获得「普立兹奖」（Pulitzer Prize）殊荣，2018年曾出版「恐惧：川普入主白宫」（Fear: Trump in the White House）一书揭露川普秘辛。

伍德华即将出版的新书名为「盛怒」（Rage，暂译），为「恐惧」一书的续作，预定9月15日上市。知情人士透露，这本新书将有关于川普行为及决策的惊人细节。

根据出版商赛门舒斯特（Simon & Schuster），伍德华取得川普与金正恩间「从未公诸于世」的讯息，将在他的新书中揭示。

赛门舒斯特在此新书的亚马逊（Amazon）网页揭露，在这些信件中，「金正恩形容两位领袖间关系有如『奇幻电影』，因为两位领袖跳起一场非比寻常的外交小步舞。」

多个消息人士透露，这本新书具有爆炸性记述，揭露川普对于国安、2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、经济崩溃及「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗议的想法及行动。

伍德华的旧作「恐惧」出版首周就卖出110万本，让读者一窥川普的混乱白宫，川普曾试图驳斥书中多项说法不可信。

川普当时未曾为「恐惧」出书接受伍德华访问，并称此书是「笑话」及「骗局」，但川普今年初表示，他已为新书「盛怒」接受伍德华访问。

© 2020 AFP