白俄罗斯镇暴示威 当局证实1人监禁中丧命

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（法新社明斯克12日电） 白俄罗斯总统大选引发争议，示威民众连续4天晚间走上街头与镇暴警察发生冲突，当局证实其中1名遭监禁的示威者死讯。

执政长达20多年的白俄强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）宣称在9日的大选中获得压倒性胜利后，全国各地爆发抗议行动，镇暴警察已拘留约数千名抗议民众。

反对者指控鲁卡申柯操弄选举，对付头号对手、人气极高的反对派候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）。

白俄罗斯调查委员会（Belarusian Investigative Committee）在声明中表示，1名25岁男子9日在东南部城市戈麦（Gomel）参与非法抗议活动，遭拘留并判刑10天后过世。

调查人员表示男子死因不明，不过自由欧洲电台／自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty）引述男子母亲说法，称儿子维克（Alexander Vikhor）患有心脏疾病，被拘留在警车里好几个小时。

她表示，儿子并没有参与抗议活动，当时出门是要去找女朋友。

警方先前表示，一名抗议民众10日因爆炸装置在手中爆炸而死亡。如今，再传死亡悲剧。

反对派民众纷纷走上街头谴责警方暴力，首都明斯克（Minsk）数百名女性手牵手形成人链，其中许多人身穿白色上衣，手持鲜花。

29岁抗议民众达里亚（Darya）表示：「镇暴警察殴打民众，残暴地殴打他们，我们能做的就是站出来参加这种和平抗争。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP