美纾困案协商陷僵局 亚股走势分歧

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（法新社香港13日电） 由于投资人仍担忧美国国会无法就2019冠状病毒疾病疫情相关新纾困案达成共识，尽管美国股市昨天收盘劲扬，亚洲股市今天收盘走势分歧，但涨多于跌。

美国最新通货膨胀数据远优于预期，显示美国重要的消费产业再度加速成长，引发投资人看好经济复苏力道；加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发前景可期，以及央行采取大撒币措施，种种因素带动纽约股市3大指数昨天全数收高。

亚股今天早盘延续美股涨势，但其后动力减弱。华府就新纾困案的谈判停滞不前，影响市场信心。

美国朝野两党都批评对方让步不够。美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）还说，除非纾困案支出达到民主党要求的至少2兆美元，否则民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）不会妥协。

这个金额虽已比民主党起初提议的3兆5000亿美元少许多，但仍高于共和党提议的1兆美元。

另一方面，笃定代表民主党参选美国总统的前副总统拜登（Joe Biden）选定由联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）担任副手，为股市注入一些乐观情绪。观察家指出，和其他人选相比，贺锦丽反商色彩淡，且被认为立场较中立。

东京股市今天收盘上扬1.8%，因避险货币日圆近期贬值，激励出口商股价。新加坡、吉隆坡和马尼拉股市全数收涨逾1%，首尔、威灵顿、台北、曼谷和雅加达股市也都收红。

但雪梨股市今天收跌0.7%，香港股市收低0.1%，孟买股市也收黑。上海股市则收平。（译者：廖禹扬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP