以色列阿联关系正常化 幕僚称川普应获诺贝尔奖

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天突然宣布以色列与阿拉伯联合大公国关系将全面正常化，并视之为外交政策重大胜利。美国国家安全顾问欧布莱恩毫不犹豫地认为，川普应获颁诺贝尔和平奖。

欧布莱恩（Robert O'Brien）告诉记者，川普「应是很有希望获得诺贝尔和平奖的人选」。

他说：「在目前这个环境得花上一些时间，如果最后川普获得提名，我也不会意外。」

以、阿两国决定未来将建立外交关系、开放观光并广泛破冰，这着实是大新闻。继埃及和约旦后，阿拉伯联合大公国是第3个承认以色列的阿拉伯国家。

尽管协议还有诸多待解问题，要谈诺贝尔奖也似乎言之过早，不过川普还是有理由在自家大肆庆祝。

美国将于11月3日举行总统大选，而川普的选战打得日益艰困，他的民主党对手拜登（Joe Biden）往往把这名共和党企业大亨塑造成我行我素的形象。

不可否认的，川普其他所谓的外交政策胜利往往以争议或僵局作结。

像是企图让北韩放弃核武的努力没有奏效、伊朗仍坚决抵抗美国制裁、邀阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）首脑到马里兰州大卫营（Camp David）作客的想法也在最后一刻破局。

不过，能在局势诡谲的中东促成以色列与阿拉伯国家之间26年来首度签署和平协议，是川普回应舆论的好方式。

川普在推特（Twitter）上说：「今天是超级大突破！」

川普向来不吝于吹嘘自己的成就，不过这次连拜登都赞许这项进展，拜登说阿联与以色列跨出「历史性的一大步，为中东深层歧异搭上友谊桥梁」。

但拜登并未提及川普，还说自己也有一些功劳，因为他在前总统欧巴马（Barack Obama）执政时期担任副总统，当时就已协助推动。

一向对川普友好的福斯新闻（Fox News）记者询问欧布莱恩，川普既然作为居中牵线者，白宫是否会为以色列和阿联举行盛大的协议签署仪式？欧布莱恩对此非常兴奋。

他说：「我认为那会是很棒的一天。」（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP