全球新冠肺炎超过2096万例 逾75万人丧生

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间14日11时（台湾14日晚间7时），全球至少75万4649人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2096万2510人染疫。

自去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1278万9500人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球昨天通报新增9933人死亡及29万1893起确诊病例。根据通报数据，新增病逝人数最多国家依序为巴西（1262死）、美国（1120死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计16万7253人病故、525万4878人确诊，至少177万4648人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（10万5463人丧生、322万4463人染疫）、墨西哥（5万5293人丧生、50万5751人染疫）、印度（4万8040人丧生、246万1190人染疫）及英国（4万1347人丧生、31万3798人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，其次依序为秘鲁（78人）、西班牙（61人）、英国（61人）及义大利（58人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万5786例确诊，其中4634人死亡，以及7万9462人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计23万5152死、592万9075例确诊；欧洲累计20万9561死、345万9589例确诊；美国和加拿大累计17万6303死、537万5906例确诊。

亚洲累计7万7067死、378万9725例确诊；中东地区累计3万1479死、129万6500例确诊；非洲累计2万4679死、108万6549例确诊；大洋洲累计408死、2万5172例确诊。（译者：陈家伦/核稿：陈政一）

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