季哈诺夫斯卡娅 家庭主妇摇身成白俄反对派象徵

广告 继续浏览后续

（法新社明斯克13日电） 问鼎白俄罗斯总统大位失利的反对派女候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），几个月前还是家庭主妇的她没想过自己有一天会竞选总统，甚至成为抗议运动领袖。

几周之内，37岁的她从没没无闻的政治素人摇身一变成为白俄强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）最强劲的对手。

鲁卡申柯9日声称在总统大选中取得压倒性胜利，但因选举疑有弊情，选后白俄各地爆发示威，警方强力镇压抗议民众，数千人遭拘留。季哈诺夫斯卡娅表示，选举结果遭到操弄，呼吁鲁卡申柯和平处理，停止使用武力。

季哈诺夫斯卡娅在两个女人的帮助下彻底转型。一个是茨卡洛（Veronika Tsepkalo），她的丈夫是前外交官，这次同样被剥夺参选资格；另一个是寇斯妮可娃（Maria Kolesnikova），她本是前银行家巴巴耶柯（Viktor Babaryko）的竞选总干事，但巴巴耶柯也被剥夺参选并下狱。

这两女在集会造势时总随侍在季哈诺夫斯卡娅身旁，也常常献策，新闻媒体比照电影，为3人取了「霹雳娇娃」的昵称。季哈诺夫斯卡娅在演讲中自称「平凡女子、母亲和妻子」，并以改变为号召鼓舞群众。

她在选前接受法新社专访时曾说：「我成了人民希望、渴望改变的象徵。」

© 2020 AFP