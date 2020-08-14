欧盟与娇生签约 预购4亿剂COVID-19疫苗

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（法新社布鲁塞尔13日电） 欧洲联盟（EU）今天宣布，已向美国医卫用品大厂娇生集团（Johnson＆Johnson）预购4亿剂他们所研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

据欧盟声明指出，双方初步磋商在7日达成结论，第一批采购2亿剂疫苗，第二批追加相同数量。

声明说：「与娇生的构想合约内容，包括对方需提供足供全欧盟成员国购买的疫苗数量，同时还能捐助一些中低收入国家。」

欧盟表示，也正与其他同在研发疫苗的药厂密切磋商。

据世界卫生组织（WHO）统计，欧洲自疫情爆发以来已累计近370万人确诊，21万8383例病殁。

欧盟执委会（European Commission）7月31日时宣布，已订购3亿剂法国制药巨擘赛诺菲集团（Sanofi）研发的疫苗。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「为确保欧盟公民的性命与欧盟经济，在在都需一款既安全又有效的疫苗来对抗新型冠状病毒。」

欧盟已动用紧急基金，盼与正研发疫苗的药厂签下成约20亿欧元（约新台币690亿元）的预购协议，以确保4.5亿欧盟公民皆能施打。（实习编译：李昕颐/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP