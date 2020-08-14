白俄罗斯选后动荡 强人总统遇挑战

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（法新社明斯克14日电） 白俄罗斯强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）执政将近30年，自称无法忍受与「心爱的」国家「分手」。他在9日大选赢得第6 任期，但反对派指控他靠舞弊连任，上街抗议却遭遇当局强硬镇压。

常被称为「欧洲最后的独裁者」的鲁卡申柯，如今被批评人士形容是「蟑螂」（俗称「小强」）。

许多白俄罗斯民众和独立观察家指控65岁的鲁卡申柯藉由舞弊击败37岁的对手季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）。

鲁卡申柯自1994年掌权至今，是欧洲在位最久的非王室领导人。他在9日选前逮捕主要反对派政敌，选后更誓言不让反对派「分裂国家」。

他在选前几天曾对全国发表激昂演说，一边擦汗一边指控反对派策划在首都明斯克大规模暴动。他说：「我们不会把国家交给你们。」

他把白俄罗斯比作女人，还说「没人会拱手交出心爱的人」。

选后抗议活动中有数十人受伤，有个知名人权团体说有一人丧命，鲁卡申柯却为动武辩护。

鲁卡申柯在1975年结婚，育有3子，他经常与15岁小儿子出席官方活动。他最近选举声明说他在法律上仍是已婚人士，但他从未偕妻子公开露面。

鲁卡申柯曾坚称白俄罗斯不适合由女性领导，他说，女性总统「会崩溃，可怜啊」。国际特赦组织（Amnesty International）先前指控鲁卡申柯政府「厌女」，常以歧视性手段针对女性运动人士。

鲁卡申柯以直言不讳的草根性闻名，曾任集体农场主管，他的照片背景常是农村。

尽管国内有数万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），他仍将疫情视为骗局，拒绝推出封锁措施或延后大选。他还提供可疑的防疫「撇步」，建议喝伏特加酒或洗三温暖等。

白俄罗斯地处俄罗斯和欧盟国家波兰之间，在鲁卡申柯统治下彷佛还停留在前苏联时期。俄国2014年并吞乌克兰的克里米亚半岛后，鲁卡申柯看似担忧俄国也会侵略白俄罗斯，但他也不怕与俄国交锋，并试图改善与西方国家的关系。

鲁卡申柯2月曾欢迎蓬佩奥（Mike Pompeo）到访，蓬佩奥成为1994年以来首位访问白俄罗斯的美国国务卿。

鲁卡申柯在选前指控俄国干预总统大选，甚至以破坏国家稳定为由逮捕30名俄国「武装分子」，一度与俄国关系紧张。但选后鲁卡申柯被控舞弊，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）却马上出面恭喜他连任，欧洲各国则质疑大选结果。

© 2020 AFP