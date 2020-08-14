阿富汗当局开始释放「危险的」塔利班囚犯

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（法新社喀布尔14日电） 阿富汗当局今天宣布，已展开行动释放400名塔利班囚犯，意味交战双方延宕已久的和平谈判最后障碍将解除。但释放这些涉及致命攻击的好战分子，也引发外界批评。

阿富汗国家安全委员会（National Security Council）发言人费瑟（Javid Faisal）今天在推特发文表示，昨天有80名塔利班（Taliban）囚犯获释，而释囚行动将「加速促进双方直接谈判及达成持久的全国停战」。

释囚行动完成后，阿富汗政府和塔利班预计将在几天内会面。和平谈判将在卡达首都杜哈（Doha）举行。

由于传出这批囚犯当中，许多曾参与造成众多阿富汗人民和外籍人士死亡的攻击事件，使得释囚行动引发外界广泛谴责。

阿富汗当局起初拒绝释放这400名好战分子，但总统甘尼（Ashraf Ghani）周末召集数千名阿富汗重要人士开会讨论后，通过释囚决定。

尽管如此，甘尼昨天仍警告，这批冷血的塔利班罪犯「很可能会对我们、对美国和对全世界构成危险」。

根据法新社见过的官方释囚名单，其中包括44名美国和其他国家特别关注的叛乱分子，因为他们可能涉及几场知名的攻击行动。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）本周稍早也表示，他曾游说继续关押一名叛乱后杀害3名澳洲籍同袍的前阿富汗军人。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP