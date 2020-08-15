安理会否决美国提案 伊朗反唇相讥

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（法新社德黑兰15日电） 美国提案要求针对伊朗延长一项即将到期的5年期传统武器禁售令，但今天遭联合国安全理事会驳回，伊朗闻讯后赞扬联合国安理会的表决结果，并说死对头美国「从未如此孤立」。

联合国安理会成员共15国，当中仅多明尼加支持美国的提案，伊朗外交部发言人墨沙维（Abbas Mousavi）在推特发文指出：「联合国成立75年来，美国从未如此孤立。」

对于美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）无法动员盟友支持美国的提案，墨沙维说：「尽管到处奔走、施压与撂狠话，美国只能动员一个小国支持他们。」

根据伊朗与美俄中等6强国于2015年达成的核子协议，传统武器禁令将在今年10月18日到期。当初达成核子协议后，伊朗同意限制自身的核子计画以换取国际放松制裁，但美国总统川普2018年片面率美退出协议，恢复对伊朗制裁。

安理会最初于2007年无异议通过禁止出售武器给伊朗及向伊朗采购武器，作为全面遏止伊朗核子计画的一环，但为促成2015年核子协议，把原本无限期的禁令改为有期限。

蓬佩奥在安理会宣布结果前即发声明表示，安理会在「维持国际和平与安全」上失职。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP