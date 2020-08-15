川普质疑贺锦丽任副总统资格 拜登阵营斥恶劣谎言

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿14日电） 笃定代表民主党角逐美国总统的拜登阵营今天猛烈批评现任总统川普诉诸「令人深恶痛绝」的谎言，谎称与拜登搭档参选的贺锦丽（Kamala Harris）资格不符。

拜登（Joe Biden）本月11日选择亚非裔联邦参议员贺锦丽担任副手，共同参加11月3日举行的美国总统大选。贺锦丽在美国出生，依据宪法，符合担任副总统和总统的资格。

但她很快就得面对诸多抨击，民主党人认为这些攻击都是出于种族歧视。55岁的贺锦丽生于加州奥克兰市（Oakland），父亲是牙买加人，母亲来自印度。

一名保守派法学教授撰文质疑贺锦丽双亲生下孩子时是移民身分。川普13日引述这篇文章说：「我今天听说她不符条件。」

拜登的发言人贝茨（Andrew Bates）在声明中表示，川普「试图助长种族主义、撕裂我们的国家」。

贝茨意指「古怪、具种族歧视意味的出生地怀疑论运动」，此风气是由川普带起，他曾声称非裔前总统欧巴马不在美国出生，质疑他担任美国总统的资格。事实上，欧巴马生于美国夏威夷州檀香山，川普后来也改口说他相信欧巴马是在美国境内出生。

贝茨说：「所以，川普出了丑，想让美国人民不去注意他失败的新型冠状病毒疫情因应作为所造成的可怕死亡人数，他的竞选团队和盟友在可悲的绝望中诉诸明显错误的恶劣谎言，这没什么好意外，但还是令人深恶痛绝。」

根据美国宪法第2条，必须生为美国公民、或在宪法通过时已是美国公民者，才有资格担任总统。

© 2020 AFP