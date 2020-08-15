欧冠惊天8比2血洗巴萨 拜仁晋4强

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（法新社里斯本14日电） 德甲拜仁慕尼黑今天在欧冠8强赛难以置信地8比2痛宰西甲巴塞隆纳，不禁让人感到巴萨一代巨星梅西（Lionel Messi）是否廉颇老矣，以及巴萨的辉煌年代会否即将告终。

拜仁球星穆勒（Thomas Mueller）比赛第4分钟就破门，虽然第7分钟阿拉巴（David Alaba）乌龙球奉送给巴萨追平分，但穆勒第31分钟梅开二度，全队上半场就攻下4分。

巴萨下半场第57分钟靠苏亚雷斯（Luis Suarez）破门追成2比4，但此后战况一面倒急转直下，第63到第89分钟被拜仁破门4次。

拜仁除穆勒外，柯迪诺（Philippe Coutinho）也是梅开二度，基米赫（Joshua Kimmich）、莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）也都有进球。

拜仁4强赛的对手将是英超曼城或法甲里昂的胜出队伍；另一组4强对战组合已确定是法甲巴黎圣杰曼对德甲RB莱比锡。

梅西离队传闻近期闹得沸沸扬扬，今天的惨败不过再次凸显巴萨前景堪忧。巴萨前次在欧冠封王是2015年，当时梅西正值27岁巅峰，如今梅西已33岁，此战恐也会加深他内心的想法－若还想再尝冠军滋味，恐得与生涯至今唯一效力的东家巴萨告别。

巴萨过去不是没在欧冠赛场尝过惨败，2013年他们在欧冠准决赛两回合分别以0比4及0比3输球，总计输7球，但这回更惨的是在90分钟就输6球。

此外，巴萨有6人年龄已达31岁以上，全队老化问题浮现势必要换血。

© 2020 AFP