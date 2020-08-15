纽约博物馆艺廊将重新开馆 剧院至少要等年底

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（法新社纽约15日电） 纽约州长古莫（Andrew Cuomo）昨天宣布，纽约州所有博物馆、艺廊及其他文化机构皆可自8月24日起重新开放，结束因2019冠状病毒疾病（COVID-19）实施的5个月封锁令。

古莫在推特发文表示，虽然这些场所重新开放，进出人员仍须强制戴口罩、采取定时轮流入场制，馆内容纳人数降至25%。

着名的纽约大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）表示将在8月29日重新开馆，惠特尼美国艺术博物馆（Whitney Museum of American Art）将在9月3日重新开馆，现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）则尚未公布开放日期。

平时每年会迎来700万访客的大都会艺术博物馆执行长魏斯（Daniel Weiss）在声明中表示，「时隔近6个月后的重新开馆，对大都会艺术博物馆及纽约市而言，都是具历史性的时刻」。

不过，表演艺术设施则要到年底才能重新开放。大都会歌剧院（Metropolitan Opera）规划在12月31日恢复营运，百老汇剧院则至少要熄灯至明年1月。

© 2020 AFP