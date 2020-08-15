美提延长对伊朗军售禁令 安理会否决

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部14日电） 美国片面退出2015伊朗核子协议今天终于尝到报应。华府提案要求针对伊朗延长一项即将到期的5年期传统武器禁售令，今天在联合国安全理事会遭悬殊票数否决，欧洲盟邦都没支持，令美国灰头土脸。

美国的提案在安理会15票里仅获2票支持，除自己外仅多明尼加相挺，凸显美国总统川普2018年5月退出伊朗核协议后与欧洲盟邦的分歧。

但这样的情况也升高美国蛮干的可能，恐片面回复先前因核协议达成后所撤销对伊朗的制裁；专家忧心走上这步恐成为安理会最严重的外交危机。

根据伊朗与美俄中等6强国于2015年达成的核子协议，传统武器禁令将在今年10月18日到期。当初达成核子协议后，伊朗同意限制自身的核子计画以换取国际放松制裁，但美国总统川普2018年片面率美退出协议，恢复对伊朗制裁。

安理会最初于2007年无异议通过禁止出售武器给伊朗及向伊朗采购武器，作为全面遏止伊朗核子计画的一环，但为促成2015年核子协议，把原本无限期的禁令改为有期限。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在安理会宣布结果前即发声明表示，安理会在「维持国际和平与安全」上失职。

不过欧洲盟国都怀疑华府能否片面强制制裁伊朗，并警告蛮干只会伤害到安理会。

© 2020 AFP