藉着边境冲突 印度总理莫迪警告中国

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（法新社新德里15日电） 针对6月间印度与中国驻扎在边境的部队爆发冲突造成死伤，印度总理莫迪今天再度警告中国，并藉着印度独立日发表他的年度最重要谈话时，承诺要建立更强大军队。

由于缓和中印两国在喜马拉雅山（Himalayas）边境集结军队的谈判陷入僵局，莫迪（Narendra Modi）在印度独立日庆祝活动指出，印度的主权「至高无上」，并说与邻国的关系仰赖安全与互信。

对于6月15日发生在喜马拉雅山拉达克（Ladakh）地区的中印军队冲突，他说：「对我们全体而言，印度的领土完整性至高无上，我们能做的，我们士兵们能做的，在拉达克每个人都看到了。」

莫迪表示，当前和邻国的关系与「安全、进步与互信」息息相关，并说：「一个邻国不只与我们共享地理位置，也应是与我们心灵相通的国家，只要双边关系相互尊重，就会变得更友好。」

他说，将对印度140多万人的军队进行加强。

6月15日的边境冲突，双方以棍棒、石块与拳脚拚搏，印度士兵共有20人丧命，中国也声称有人伤亡，但并未透露人数。

关于这起冲突，中印相互指责，至今两国在发生冲突的边境地区，部署数以万计的部队。中印曾于1962年在边境开战。

印度已改采经济攻势对付中国，禁止至少59款应用程式（App），包括主流影音共享平台TikTok，并采取其他措施逼使中国企业无法取得合约，及遏止中国商品进口。（译者：曹宇帆/核稿：陈正健）

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