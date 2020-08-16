以黎最终迈向和平 黎巴嫩总统似不排除可能性

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎15日电） 黎巴嫩总统奥恩（Michel Aoun）的盟友「真主党」（Hezbollah）是以色列的宿敌，但奥恩今天接受法国BFM电视台（BFMTV）访问时，似乎不排除两国最终步入和平的可能性。

严格来说，黎巴嫩和邻国以色列已经交战数十年。在黎巴嫩南部，也就是什叶派穆斯林真主党的堡垒，边境区域局势偶尔仍会紧绷。

奥恩今天接受BFM电视台访问时，被问及是否准备好与以色列谈和，他回答：「要看情况。我们跟以色列之间还有问题，必须先加以解决。」

美国总统川普13日突然宣布以色列与阿拉伯联合大公国达成和平协议，两国关系将正常化。阿联成为以色列1948年建国以来，第3个与以色列建立完整外交关系的阿拉伯国家。

奥恩对此则说，阿联「是独立国家」。

奥恩的基督教政党自由爱国行动（Free Patriotic Movement）已与真主党在政治上结盟多年，让双方能主导黎巴嫩国会和政府。但本月首都贝鲁特（Beirut）港口发生夺命大爆炸，人民不满当局怠忽职守，内阁10日已经总辞。

真主党秘书长纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）昨天则说，阿联与以色列达成协议，背叛了耶路拉冷与巴勒斯坦人民，无异于在背后捅刀。

黎巴嫩与以色列争执的一大症结点为地中海东部的石油和天然气资源，两国都试图在专属经济区内探勘能源，但双方海上疆界仍有争议。

© 2020 AFP