全球新冠肺炎破2150万例确诊 逾76.6万人丧生

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（法新社巴黎16日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间16日11时（台湾16日晚间7时），全球至少76万6228人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2150万350人染疫。

从去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1320万5100人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球14日通报新增5663人死亡及26万4102起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1105死）、印度（944死）、巴西（709死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计16万9489人病故、536万1613例确诊，至少181万8527人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（10万7232人丧生、331万7096人染疫）、墨西哥（5万6543人丧生、51万7714人染疫）、印度（4万9980人丧生、258万9682人染疫）及英国（4万1361人丧生、31万7379人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，之后依序为秘鲁（79人）、西班牙（61人）、英国（61人）及义大利（59人）。

拉丁美洲和加勒比海地区累计24万71死、611万1270例确诊；欧洲累计21万374死、350万9567例确诊；美国和加拿大累计17万8549死、548万3457例确诊。

亚洲累计7万9406死、394万731例确诊；中东地区累计3万2068死、131万9087例确诊；非洲累计2万5331死、111万768例确诊；大洋洲累计429死、2万5476例确诊。（译者：陈政一）

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