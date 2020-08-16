加拿大政府网路服务遇骇 数千笔帐户受影响

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（法新社多伦多15日电） 加拿大当局今天透露，政府线上服务不久前遭到骇客攻击，有成千上万个帐户受到影响。

加拿大国库委员会秘书处（Treasury Board of Canada Secretariat）发布新闻稿表示，网路攻击锁定约30个联邦机构使用的GCKey服务，以及加拿大税务局（Canada Revenue Agency）帐户。

当局表示，9041个GCKey帐户持有人的帐号、密码「以诈欺手法被人取得，并被拿来尝试进入政府服务」。

所有受影响的帐户都已取消。

当局表示，加拿大税务局有约5500个帐户被这次和另一次的攻击锁定，而这些帐户已被停用，以保护纳税人个资。

有关当局表示，政府及联邦警察已经展开调查，厘清是否有隐私遭到侵犯，并查明是否有资讯从这些帐户中盗走。

加拿大广播公司（CBC）报导指出，8月初起就有民众举报，说他们与加拿大税务局帐户有关的银行资料遭到更动。

而政府为因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）的「加拿大紧急应变福利」（Canadian Emergency Benefit ）相关款项，也在他们未申请情况下，以他们名义发出。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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