拓荒者胜灰熊闯季后赛 成最强第8种子

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（法新社奥兰多15日电） 波特兰拓荒者今天靠NBA复赛MVP里拉德在附加赛砍进31分，以126比122击败曼菲斯灰熊，成为西区龙头湖人在季后赛首轮最不愿面对的第8种子。

本季美国职篮NBA例行赛一度因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）中断，全部30队取22队参加在佛罗里达州奥兰多迪士尼世界隔离园区进行的复赛，连同复赛在内的例行赛战绩，在东、西两区排名前8的球队能够晋级季后赛。

因应疫情而生的特别规定，若排名第8、第9的球队差距在4场内，将先进行3战2胜附加赛，排名第8的球队可先握1胜优势，例行赛排名第8的拓荒者、第9的灰熊就在今天进行首场附加赛。

复赛8场比赛，里拉德（Damian Lillard）平均每战攻下37.6分、9.6助攻及4.3篮板，是拓荒者一路站上西部第8的头号功臣，这次复赛最有价值球员（MVP）票选，里拉德囊括全部22张第一名选票，是名符其实的MVP。

今天的附加赛中，拓荒者在先发5人有4人得分破20。里拉德14次罚球全部得手，攻下全队最高31分，并送出全场最多10助攻；后卫麦卡伦（CJ McCollum）攻下29分；前锋安东尼（Carmelo Anthony）砍进21分；就连赛前宣布祖母不敌新型冠状病毒过世的诺基奇（Jusuf Nurkic），也有22分、21篮板的「双20」成绩。

拓荒者今天赢球，以附加赛2胜0负获得季后赛第8种子，季后赛首轮将卯上西区龙头洛杉矶湖人。

拓荒者主力球员季后赛经验丰富，阵中「双枪」里拉德、麦卡伦都是能大量取分，且有可执行最后一击的「强心脏」好手，这让拓荒者成为湖人最不想在首轮遭遇的对手。

今天败阵的灰熊队中，本季年度最佳新人奖获奖呼声极高的莫兰特（Ja Morant）轰下全场最高35分，他虽率灰熊一路打进附加赛，可惜未能让球队一举挺进季后赛。队友瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）贡献22分、17篮板；布鲁克斯（Dillon Brooks）、克拉克（Brandon Clarke）都攻下20分；安德森（Kyle Anderson）则进帐10分。

© 2020 AFP