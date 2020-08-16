流感季节将至 今年疫苗产量创新高

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（法新社华盛顿15日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情预料将再起、当局试图提前纾缓医院负担之际，全球流感疫苗大厂为即将到来的流感季节生产的疫苗剂数创下新高。

据美国疾病管制暨预防中心（CDC）资料，各大药厂打算生产共约1亿9600万剂流感疫苗供美国3亿3000万人口施打，比去年的1亿7500万剂增加11%。

无须开立处方即可为民众施打流感疫苗的大型连锁药妆店CVS订购1800万剂，较去年增加一倍。

疫苗制造商Seqirus打算在美国生产的针剂数量从5200万剂增加到6000万剂，约增产15%；制药公司赛诺菲（Sanofi）则将从7000万剂增产到8000万剂。

赛诺菲北美地区疫苗部门负责人葛林柏格（Michael Greenberg）告诉法新社：「我们来自医疗系统的客户有极大需求。」

赛诺菲、Seqirus和葛兰素史克药厂（GSK）是疫苗市场的三巨头。葛兰素史克药厂并未回应疫苗生产计画的相关提问。

赛诺菲7月22日交付今年第一批流感疫苗，比去年早了3周。

CDC估计流感去年在美国夺走2万4000到6万2000条人命。

流感疫苗普及接种，可能有助释出医院病床，对缓冲2019冠状病毒疾病疫情冲击来说是一项至关重要的公卫措施。

华府乔治城大学（Georgetown University）教授高斯丁（Lawrence Gostin）表示：「我真的很担心秋天（情势）。人们只想着冠状病毒疾病，都没想到流感。」

高斯丁日前在「美国医学会期刊」（Journal of the American Medical Association）撰文，呼吁全面接种流感疫苗，包括可能在学校要求强制接种。

美国已经是全球流感疫苗接种普及率最高的国家之一，婴儿出生6个月就建议接种。

法国等其他国家则建议有流感并发症风险的民众接种，包括65岁以上年长者。

在2018-2019年度，美国有63%孩童、45%成人施打，65岁以上人口接种率则为68%。

但美国民众今年恐怕得另觅他处接种流感疫苗。

高斯丁说：「民众将很难接种流感疫苗，因为他们以往都是在上班地点或学校接种，但许多工作场所和学校都关闭了。」

© 2020 AFP