美邮局财务紧绌川普不给钱 对手批别有居心

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（法新社华盛顿16日电） 美国邮政管理局以不畏雨雪或酷热都会送信广为人知，却面临总统川普挑战。反对邮寄投票的他不愿给予邮政管理局更多资金，令对手质疑他想制造不确定性，以利自己继续当总统。

2020年美国总统大选将于11月3日登场，由于今年爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，预料将有数以百万计的选民用邮寄方式投票。

但川普在大选之前，对美国邮政管理局（USPS）发动空前攻势。即使现在邮政管理局已出现信件、包裹延迟送达的问题，川普仍反对给予这个财务拮据的机关更多资金。

川普13日接受福斯财经新闻网（Fox Business Network）电话访问时说：「他们想要35亿美元，来做会出现欺诈问题的事（指邮寄投票）。基本上，这笔钱是为了选举。」

「他们现在需要这笔钱让邮局运作，好让它能处理数以百万计的所有选票。」

「现在，如果我们无法达成协议，就代表他们得不到这笔钱。那就代表他们办不了普遍的邮寄投票，他们就是没办法。」

川普昨天又继续抨击邮寄投票。他告诉记者这会是一场「大灾难」，并转推声称邮寄投票会导致诈欺的文章和评论。

民主党反对者强烈谴责川普的说法。一些国会议员并宣称总统阴谋搞乱邮政管理局来妨碍投票作业、制造不确定性，继而赢得第2任期。

笃定代表民主党竞选总统的拜登（Joe Biden）说：「这是道地的川普作风。他不想要选举。」

拜登的副手人选、参议员贺锦丽（Kamala Harris）也推文：「我们不能让川普摧毁美国邮政管理局。」

记者昨天询问川普是否企图困住美国邮政管理局时，川普否认，但这类疑虑不太可能就此消失。

就连前总统欧巴马也来掺一脚。他在前顾问的播客节目（podcast）中说：「我们以前从没看过有总统说：『我要主动尝试打断邮政管理局的腿…而且我会明确公开我这么做的理由。』」

© 2020 AFP