重灾区佛州志愿者踊跃参加疫苗试验

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（法新社迈阿密15日电） 在美国疫情重灾区佛罗里达州，民众参加2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗临床试验十分踊跃，希望为抗疫尽一些力量。

63岁的教师罗德里格斯（Sandra Rodriguez）坐在迈阿密市一家临床研究中心的办公室里，护理师正准备为她注射疫苗；罗德里格斯想与科学家合作，为社区做点事，她说：「我要史上留名。」

所谓第3阶段疫苗临床试验，在佛州吸引了愈来愈多人。这是疫苗实验的最后阶段，会有数千人参加。

佛州已有50多万人确诊，超过9000人不治，累计病例数仅次于加州，名列全美第2，因此是进行实验的理想地方。

这也让执行临床试验的民间机构「美国研究中心」（Research Centers of America, RCA）一阵忙乱。这家中心位在迈阿密市北方40公里的好莱坞（Hollywood）。

RCA正从事6支实验性疫苗的临床试验，其中两支由生技公司莫德纳（Moderna）与辉瑞大药厂（Pfizer）制作，都在第3阶段试验中。

志愿接受试验者依约逐一抵达研究中心，他们接受医生检查、签署文件，并接受疫苗注射。

受试者可能被注射疫苗，也可能只被注射安慰剂，因为必须有控制组以建立一套比较基础。

RCA研究人员桑琪士-克瑞斯波（Nelia Sanchez-Crespo）医师告诉法新社说：「我们的实验进行顺利，目前为止所有接受注射的病患没有任何问题...志愿接受试验的人也持续涌来。」

© 2020 AFP