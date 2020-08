防疫封锁5个月 巴西救世基督像重启观光

广告 继续浏览后续

(法新社里约热内卢15日电) 巴西里约热内卢救世基督像(Christ the Redeemer statue)等主要观光景点,经5个月疫情封锁之后,今天重新对大众开放。

环境部长萨勒斯(Ricardo Salles)在巨像底座举行的典礼中表示,救世基督像重新开放,象徵巴西观光业开始恢复营运。

法新社报导,到访游客必须戴口罩,维持社交距离,并且不准为了取景巨像张开双臂的角度,躺在塑像脚下地面上拍照。

救世基督像位于里约市中心奇久卡国家公园(Tijuca national park),矗立在710公尺高的科科瓦多(Corcovado)山顶上,可俯瞰市区壮丽全景。3月期间因2019冠状病毒疾病(COVID-19)防疫措施而强制关闭,但此处仍是宗教圣堂,提供民众望弥撒与守夜祈祷。

另外,糖面包(Pao de Acucar)缆车服务今天起也对大众重新开放;里约热内卢海洋水族馆(AquaRio aquarium)以及拉丁美洲最大摩天轮Rio Star等也都恢复营运。

巴西全国商业联盟(National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism, CNC)估计,全国旅游业于过去5个月损失284亿美元(约新台币8460亿元),营运量仅14%。

根据官方统计,居民1700万人的里约热内卢州,染疫病故人数超过1万4500人,确诊病例直逼19万例。

而首府里约热内卢自6月起逐步经济解封,过去24小时就通报1365例确诊,33人病亡。(译者:纪锦玲)

© 2020 AFP