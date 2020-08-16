防疫封锁5个月 巴西救世基督像重启观光

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（法新社里约热内卢15日电） 巴西里约热内卢救世基督像（Christ the Redeemer statue）等主要观光景点，经5个月疫情封锁之后，今天重新对大众开放。

环境部长萨勒斯（Ricardo Salles）在巨像底座举行的典礼中表示，救世基督像重新开放，象徵巴西观光业开始恢复营运。

法新社报导，到访游客必须戴口罩，维持社交距离，并且不准为了取景巨像张开双臂的角度，躺在塑像脚下地面上拍照。

救世基督像位于里约市中心奇久卡国家公园（Tijuca national park），矗立在710公尺高的科科瓦多（Corcovado）山顶上，可俯瞰市区壮丽全景。3月期间因2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫措施而强制关闭，但此处仍是宗教圣堂，提供民众望弥撒与守夜祈祷。

另外，糖面包（Pao de Acucar）缆车服务今天起也对大众重新开放；里约热内卢海洋水族馆（AquaRio aquarium）以及拉丁美洲最大摩天轮Rio Star等也都恢复营运。

巴西全国商业联盟（National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism, CNC）估计，全国旅游业于过去5个月损失284亿美元（约新台币8460亿元），营运量仅14%。

根据官方统计，居民1700万人的里约热内卢州，染疫病故人数超过1万4500人，确诊病例直逼19万例。

而首府里约热内卢自6月起逐步经济解封，过去24小时就通报1365例确诊，33人病亡。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP