阿利安5型火箭 成功送通讯卫星上轨道

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（法新社巴黎15日电） 阿利安太空公司表示，从南美洲法属圭亚那发射升空的阿利安5型火箭，今天成功将两枚通讯卫星送上轨道。

阿利安太空公司（Arianespace）在声明中表示，这枚阿利安5型火箭（Ariane 5）于格林威治时间22时04分，自南美洲法属圭亚那（French Guiana）海滨城市库鲁（Kourou）升空，该市是欧洲太空总署（European Space Agency）位于南美的太空中心。

阿利安太空公司表示，这枚阿利安5型火箭上载有两枚卫星，这两枚卫星分属政府间联盟Intelsat和日本广播卫星系统股份有限公司（Broadcasting Satellite System Corporation ）所有，两枚卫星稍后成功被送上轨道。

该公司并说，他们还部署了一辆可与卫星对接的维修车在轨道上。

这次的发射，是自2019冠状病毒疾病（COVID-19）爆发、3月暂停所有在库鲁的行动以来，阿利安太空公司第一次火箭发射。这次的发射原订7月28日进行，但为了进行更多「技术检查」而第1次延期。

第2次延期则是因为液氢罐「一个感应器的意外状况」所致，13日再因不利的风况而第3次延期。

© 2020 AFP