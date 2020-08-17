不让川普妨碍邮寄投票 在野党启动法律战

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普倾向删减邮政管理局资金，在野的民主党担心这会延误总统大选的邮寄投票运作。联邦众议院民主党籍议长裴洛西今天号召议员尽快返回华府，表决一项保护邮政服务的法案。

基于2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响，估计11月3日总统大选将有数以百万计选民采邮寄投票，川普却倾向阻止拨付更多资金给已很缺钱的邮政管理局（USPS）。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天号召国会议员结束暑休，尽快返回华府表决一项保护邮政服务的法案。

裴洛西与同党盟友舒默（Chuck Schumer）也呼吁川普指派的新任邮政管理局局长德乔伊（Louis DeJoy）出席紧急听证会作证。

他们说，德乔伊是川普企图在选举中作弊的帮凶，因为德乔伊推出一系列异动措施，使得邮件寄送标准下降。

进步派的民主党籍联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）接受媒体访问时说：「这是美国民主危机。」

白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）今天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，如果民主党准备好在振兴方案上达成协议，就可以获得更多邮政服务资金。

美国邮政劳工工会（American Postal Workers Union）主席戴蒙斯坦（Mark Dimondstein）说，川普「想让邮政服务陷入匮乏，不让民众投票，这很可耻」。

邮政劳工工会曾表示，邮政劳工近期加班时数已有减少，先前有4万名劳工必须为防疫接受隔离，导致邮务延宕。

© 2020 AFP