中国版环保小斗士 只身对抗气候变迁

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（法新社中国桂林17日电） 17岁中国女孩欧泓奕（Howey Ou）的同侪不是忙着准备考大学就是在享受暑假生活，但她不一样；她正勇敢面对来自自己国家的各种恐吓与批评，只身对抗气候变迁。

全球许多年轻环保运动人士决定不去上课，而是藉着上街游行，抗议全球对气候变迁的不作为。但在中国，政府积极压制基层社会运动，有关气候变迁的行动也因此甚少人参与。

在压抑体制下，欧泓奕仍受到瑞典青少女气候变迁运动人士童贝里（Greta Thunberg）启发，她去年5月在广西桂林市政府大楼前只身抗议一周，获得国际认同。然而，欧泓奕很快就遭学校退学，只因她不肯放弃抗议运动。

欧泓奕不只面临中国网民严厉抨击、与公安爆发口角，也深受家人压力。但她仍不放弃，表示及时警告世人气候变迁带来的威胁，是她「今生的使命」。欧泓奕说：「我感觉好像我们全都在一艘下沉的船上，但大家继续吃喝玩乐。」

欧泓奕也指出，尽管她本人「不害怕公安」，但她的家人却面临来自当局的施压。

虽然欧泓奕在社群媒体有数千名追踪者，但她很难在中国境内找到更广大支持者。去年夏天，她在手头吃紧情况下，独自走访中国各地会晤环保非政府组织与运动人士，但大多数人对气候变迁鲜少理解，这趟旅程成为她此生中最孤单的时期。

一家德国媒体去年10月专访她后，她在中国社群媒体暴红，但也面临数以百万计网路批判。许多人指责她沽名钓誉，并拿她与童贝里相比拟，而童贝里是中国网路上经常被嘲讽的对象。

从那以后，她曾好几个月避开社群媒体。

在最艰困时刻，欧泓奕从家乡的壮丽自然景观获得慰藉。她说：「我与大自然的连结，帮助我认清自身价值。」

欧泓奕认为，中国大众要不是无知就是蔑视气候危机，但对于能宛如自己的偶像童贝里般激发起青少年运动，她仍怀抱希望。

她表示：「许多中国年轻人可能只需要一点激励就会勇敢站出来，但如果人们听不到我的声音，大家就无法团结起来，所以我现在正不遗余力传达我的声音。」。（实习编译：林岳锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP