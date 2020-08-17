全球新冠肺炎近2172万例确诊 不治破77万

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（法新社巴黎17日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间17日11时（台湾17日晚间7时），全球至少77万429人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2171万9870人染疫。

从去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1339万9500人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球14日通报新增4222人死亡及22万5457起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（941死）、巴西（620死）、美国（596死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计17万52人病故、540万4115例确诊，至少183万3067人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（10万7852人丧生、334万197人染疫）、墨西哥（5万6757人丧生、52万2162人染疫）、印度（5万921人丧生、264万7663人染疫）及英国（4万1366人丧生、31万8484人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，之后依序为秘鲁（80人）、西班牙（61人）、英国（61人）及义大利（59人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万4849例确诊，其中4634人死亡，以及7万9603人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计24万1679死、617万6016例确诊；欧洲累计21万592死、352万6872例确诊；美国和加拿大累计17万9115死、552万6154例确诊。

亚洲累计8万568死、401万3085例确诊；中东地区累计3万2393死、133万1036例确诊；非洲累计2万5628死、112万910例确诊；大洋洲累计454死、2万5798例确诊。（译者：陈政一）

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