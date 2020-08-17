刚果贝尼地区动乱 民兵杀害12人

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（法新社刚果贝尼16日电） 非洲国家民主刚果国内东部的贝尼（Beni）地区官员今天表示，过去3天当地已有12人遭恶名昭彰的民主同盟军（Allied Democratic Forces）杀害。

刚果政府长年在东部的贝尼与各种武装团体恶战。

主要为穆斯林的民主同盟军（Allied Democratic Forces）最早在1990年代始于乌干达，刚果北基伍省（North Kivu）的贝尼地区2014年以来已有超过1000平民遇害，大多要归咎民主同盟军。

当地行政长官基布瓦那（Donat Kibwana）告诉法新社，民主同盟军15日晚间攻击一处姆文达（Mwenda）村的军方据点，杀害8人。姆文达村长奇维里（Eteni Kimwele）表示，遇害者为4男4女。

奇维里说：「攻击是民主同盟军所为。」他还说村民已纷纷逃离。

贝尼的副行政首长奇凡萨加（Richard Kivanzanga）告诉法新社，14日另有4个农民在附近的穆包（Mbau）农村被杀。

刚果政府军15日与民主同盟军在克波洛（Kpolowu）村发生冲突。军方发言人穆路夏迪（Antony Mualushayi）表示，政府军2受伤，击毙对方2人。

© 2020 AFP