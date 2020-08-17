单局连4人开轰 白袜敲昏红雀

广告 继续浏览后续

（法新社芝加哥16日电） 美国职棒大联盟MLB白袜在今天比赛的5局下半，展现连4名打者开轰的惊人火力，最终以7比2击败红雀。

芝加哥白袜今天主场迎战圣路易红雀，前4局打完，白袜1比0领先。红雀5局下半换上这场比赛第1任后援投手拉米雷斯（Roel Ramirez），这是他生涯首度在MLB登板投球。

红雀菜鸟投手拉米雷斯上场后，虽先三振罗伯特（Luis Robert），但被连续敲出两支安打，两出局后，拉米雷斯保送安德森（Tim Anderson），接着被蒙卡达（Yoan Moncada）轰出3分炮，随后又被葛兰多（Yasmani Grandal）、阿布瑞乌（Jose Abreu）、希梅内斯（Eloy Jimenez）接连挥出阳春炮。

拉米雷斯只投0.2局就被敲出4支全垒打在内的6支安打，丢掉6分自责分黯然退场。

白袜5下这波单局连4支全垒打的攻势，让他们追平MLB的单局「4连轰」纪录，这也是史上第10次出现这样的画面。

这次的单局「4连轰」是白袜队史的第2次，他们在2008年8月14日对上堪萨斯皇家的时候，汤米（Jim Thome）、柯耐可（Paul Konerko）、亚历塞依・拉米雷斯（Alexei Ramirez）、乌力贝（Juan Uribe）也曾联手缔造单局「4连轰」纪录。

红雀的拉米雷斯今天成为至少是1901年以来，第9位初登板就被挥出4轰以上的投手，更是首位初登板就在单局被连击4支全垒打的投手。

© 2020 AFP