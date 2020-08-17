市场关注美中关系和美振兴方案 亚股走势分歧

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（法新社香港17日电） 亚洲股市今天在投资人关注美中关系紧张，以及华府国会议员迟未通过美国亟需的新纾困振兴方案下，走势分歧。

分析师表示，市场对于美中原订15日举行的第一阶段贸易协议检讨会议推迟的消息反应不大，尽管川普不断对北京放话，甚至警告可能把矛头转向阿里巴巴在内的中国科技企业。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）说：「目前为止，没有迹象显示贸易协议不保，这次检讨会延期被视为允许中扩大采购美国农产品，在疫情对贸易带来冲击下，中国采购美国农产品的进度落后。」

此外，美国新疫情纾困振兴方案目前还在国会卡关。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「尽管振兴方案似乎停滞不前，市场看来认为重大财政振兴方案终究会通过。」

香港恒生指数收涨0.65%。中国股市也在北京当局挹注金融市场大量资金下走高，上海综合股价指数收盘大涨2.34%。

日股日经指数今天收跌0.83%；新加坡海峡时报指数收跌0.38%；澳洲股市收跌0.81%；台北股市收涨1.26% 。(译者：刘淑琴/核稿：陈政一)

© 2020 AFP