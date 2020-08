欧盟将召开紧急峰会 讨论白俄罗斯政治危机

广告 继续浏览后续

(法新社布鲁塞尔17日电) 欧洲联盟(EU)今天表示将在19日召开紧急峰会,讨论白俄罗斯9日总统大选后爆发的民众抗议政治危机。

英国政府今天则说,他们不承认「造假的」白俄罗斯总统大选结果,并谴责明斯克(Minsk)当局对示威者的严厉镇压行动,还威胁将对施暴者加以制裁。德国今天也扬言支持欧盟扩大对白俄罗斯制裁。 立陶宛今天证实,邻国白俄罗斯已开始在西部边境进行军事演习,立陶宛和北大西洋公约组织(NATO)盟邦也正在密切观察情势,但「今日并未见到白俄罗斯带来军事威胁」。

立陶宛国防部长卡罗布利斯(Raimundas Karoblis)透过声明告诉法新社:「我们正目睹白俄罗斯努力让情势升温,并想办法发展一套所谓国外威胁的说法。…我可以证实,白俄罗斯确如昨天宣布,今天开始在邻近与立陶宛和波兰边界进行军演。」

白俄罗斯总统卢卡申柯(Alexander Lukashenko)昨天对支持群众发表演说时,指控北约在立陶宛和波兰靠近白俄罗斯西部边界区域扩大军事部署。白俄罗斯国防部昨天并宣布,17至20日将在格罗德诺(Grodno)地区举行军演。

欧洲理事会(Euopean Council)主席米歇尔(Charles Michel)今天在推特宣布,欧盟领袖将在格林威治时间19日12时召开视讯会议讨论白俄罗斯问题。他写道:「白俄罗斯民众有权利决定他们的未来和自由选出他们的领导人。暴力对待示威者不为人所接受,也不被允许。」

欧盟部长14日已同意列出对白俄罗斯实施新一轮制裁的目标清单。德国政府发言人塞柏特(Steffen Seibert)今天又说,应考虑对白俄罗斯采取更强力措施。他表示:「我们当然正在考虑是否将制裁扩大到其他领导人物。」。

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)今天则说:「这场造假的总统大选过后,白俄罗斯当局采用暴力打压和平的支持者,全世界都惊恐目睹。英国不接受这个选举结果。」

拉布并表示,英国支持应由欧洲安全暨合作组织(Organisation for Security and Cooperation in Europe)对白俄罗斯总统大选进行调查,且「英国将与国际伙伴合作制裁应负责的人,并追究白俄罗斯当局的责任」。(译者:张正芊/核稿:刘学源)

