欧盟将召开紧急峰会 讨论白俄罗斯政治危机

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟（EU）今天表示将在19日召开紧急峰会，讨论白俄罗斯9日总统大选后爆发的民众抗议政治危机。

英国政府今天则说，他们不承认「造假的」白俄罗斯总统大选结果，并谴责明斯克（Minsk）当局对示威者的严厉镇压行动，还威胁将对施暴者加以制裁。德国今天也扬言支持欧盟扩大对白俄罗斯制裁。 立陶宛今天证实，邻国白俄罗斯已开始在西部边境进行军事演习，立陶宛和北大西洋公约组织（NATO）盟邦也正在密切观察情势，但「今日并未见到白俄罗斯带来军事威胁」。

立陶宛国防部长卡罗布利斯（Raimundas Karoblis）透过声明告诉法新社：「我们正目睹白俄罗斯努力让情势升温，并想办法发展一套所谓国外威胁的说法。…我可以证实，白俄罗斯确如昨天宣布，今天开始在邻近与立陶宛和波兰边界进行军演。」

白俄罗斯总统卢卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天对支持群众发表演说时，指控北约在立陶宛和波兰靠近白俄罗斯西部边界区域扩大军事部署。白俄罗斯国防部昨天并宣布，17至20日将在格罗德诺（Grodno）地区举行军演。

欧洲理事会（Euopean Council）主席米歇尔（Charles Michel）今天在推特宣布，欧盟领袖将在格林威治时间19日12时召开视讯会议讨论白俄罗斯问题。他写道：「白俄罗斯民众有权利决定他们的未来和自由选出他们的领导人。暴力对待示威者不为人所接受，也不被允许。」

欧盟部长14日已同意列出对白俄罗斯实施新一轮制裁的目标清单。德国政府发言人塞柏特（Steffen Seibert）今天又说，应考虑对白俄罗斯采取更强力措施。他表示：「我们当然正在考虑是否将制裁扩大到其他领导人物。」。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）今天则说：「这场造假的总统大选过后，白俄罗斯当局采用暴力打压和平的支持者，全世界都惊恐目睹。英国不接受这个选举结果。」

拉布并表示，英国支持应由欧洲安全暨合作组织（Organisation for Security and Cooperation in Europe）对白俄罗斯总统大选进行调查，且「英国将与国际伙伴合作制裁应负责的人，并追究白俄罗斯当局的责任」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2020 AFP