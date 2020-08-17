民主党虚拟全代会将起跑 团结一致力挺拜登

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（法新社密尔瓦基17日电） 美国民主党今天展开前所未见的虚拟全国代表大会，受到想在11月总统大选中扳倒现任总统川普的共同决心驱使，不同派系的民主党人将形成联合阵线力挺拜登，展现团结氛围。

拜登（Joe Biden）前竞争对手桑德斯（Bernie Sanders）昨天在美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）表示：「我们当务之急就是要打败川普。」桑德斯也将担任这场虚拟全国大会开幕之夜的主讲人。

民主党举办全国大会之际，川普企图限制邮寄投票，点燃外界怒火。这场为期4天的全国大会原先规划在中西部威斯康辛州城市密尔瓦基（Milwaukee）举办，但受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，被迫改采线上形式举行。

川普在没有证据的情况下坚称邮寄投票会助长做票，扬言要阻挠邮局获得更多资金，然而民主党人表示，这笔钱是美国邮政管理局（USPS）用来处理数百万张选票所急需的资金。

民主党原本选定重要摇摆州威斯康辛州的密尔瓦基作为大会地点；当地为了筹办大会已斥资数百万美元。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情迄今已经夺走逾17万条美国人性命，将使民主党全国大会蒙上阴影。

川普今天将在威斯康辛州和明尼苏达州战场展开全国造势之旅，预计20日结束，也有可能抢走民主党全国大会锋头。

拜登20日将正式获得提名，这是他政治生命中最重要的时刻。届时川普将在拜登成长的家乡、宾州蓝领阶级城镇史克兰顿（Scranton）不远处发表演说。

© 2020 AFP