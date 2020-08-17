民调：1/3秘鲁人民认为总统处理疫情不当

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（法新社利马17日电） 根据共和报（La Republica ）昨天公布的一项调查，1/3的秘鲁人民认为总统毕斯卡拉处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）不当，此数据是上一次调查结果的近2倍。

这项由秘鲁研究所（Institute of Peruvian Studies）所做的调查发现，31%受访者表示毕斯卡拉（Martin Vizcarra）对2019冠状病毒疾病疫情处理得「不好或非常不好」，46%的人认为毕斯卡拉表现普通，而觉得「好或非常好」的人占23%。

拉丁美洲国家中，秘鲁染疫病故人数位居第3高，仅次于巴西及墨西哥；确诊数则是仅次巴西，为疫情第2严重国家。

有3300万人口的秘鲁迄今累计超过2万6280人病殁，超过53万5000人染疫。

秘鲁在3月16日至6月30日实施严谨隔离政策时的调查结果显示，17%秘鲁人民不满毕斯卡拉对疫情的处理方式，48%的人认为表现普通，而表示「好或非常好」的人民有35%。

最新的调查是于8月1日至12日进行，利用电话访问1219名秘鲁民众。调查显示，有2/3的受访者认为疫情扩散应归咎于秘鲁人民不遵守政府的防疫措施。

66%的民众表示，「人民不负责任」是疫情持续延烧的主因；15%的人表示是「政府无能」。另有18%民众认为需要花上好几个月的时间才能解决这个危机。

毕斯卡拉的支持率下降10个百分点，来到56%，而不支持率上升到40%，比秘鲁研究所6月的数据高了9个百分点。

© 2020 AFP