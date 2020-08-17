法国赛诺菲集团收购美国生技公司

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（法新社巴黎17日电） 法国制药巨擘赛诺菲集团今天宣布，敲定以36.8亿美元（约新台币1082亿元）收购美国生技公司Principia Biopharma的协议，将强化公司在自体免疫及过敏性疾病等领域的研究能力。

赛诺菲集团（Sanofi）透过声明表示，将收购Principia Biopharma所有流通股票，每股100美元（约新台币2941元），即股权总值约36.8亿美元。

赛诺菲自2017年起便与总部设于美国旧金山的Principia Biopharma合作，取得全球专属授权，发展和行销包括治愈多发性硬化症（Multiple Sclerosis，简称MS）与中枢神经系统疾病BTK'168等病症的药品。

赛诺菲集团执行长哈德逊（Paul Hudson）表示：「完整所有权… 能消除这项首要发展项目的复杂性，并简化未来的商业化。」

Principia Biopharma执行长巴伯勒（Matin Babler）则表示，公司希望在完成合并后，发展「完整组合」的相似药物，治疗受「免疫介导疾病」所苦病患体内不同的器官系统。

赛诺菲集团表示，预计于今年10月至12月间完成这笔交易。

© 2020 AFP