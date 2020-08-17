泰国Q2经济萎缩 创20多年以来最惨

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（法新社曼谷17日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创泰国经济命脉观光业，泰国第2季经济创20多年前亚洲金融风暴以来最大萎缩幅度。

尽管泰国是中国以外，于今年1月首个出现确诊病例的国家，但目前累计仅3300人染疫、58人病故，大致上已经度过疫情最严峻的阶段。

但因应疫情祭出的封锁措施，使泰国经济陷入停摆状态。根据泰国国家经济暨社会发展局（NESDC），第2季经济较去年同期萎缩12.2%。

国家经济暨社会发展局秘书长托萨蓬（Thosaporn Sirisumphand）说，疫情爆发「造成我们的经济萎缩12.2%，幅度低于冬荫功危机期间的水准」。由于亚洲金融风暴源于泰铢贬值，因此也被称为「冬荫功危机」，当年泰国第2季经济萎缩12.5%。

国家经济暨社会发展局预测，2020年泰国经济萎缩7.5%。

新加坡凯投宏观公司（Capital Economics）经济学家霍姆斯（Alex Holmes）说，泰国经济萎缩幅度「未比区域部分国家惨烈」，他指出新加坡、马来西亚和菲律宾的数据更惨。

他告诉法新社，但「由于泰国仰赖观光业，前景仍是此区域中最糟糕的国家之一」。（译者：陈昱婷/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP