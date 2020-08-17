澳拟立法强制付费给新闻媒体 Google：个资恐受波及

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（法新社雪梨17日电） 澳洲计划强制数位科技巨擘就新闻内容付费给新闻媒体，美国谷歌公司（Google）今天对此发动攻势，告诉用户他们的个资可能会受波及。

澳洲上个月宣布，Google和脸书（Facebook）等公司，将必须就新闻内容支付费用给新闻媒体。在此之前，双方历经18个月协商但无共识。

这些具里程碑意义的措施包括数以百万计美元违规罚款，以及强制提高演算法透明度。演算法涉及内容排序，受到各公司严密保护。

Google现在展开反击，以防澳洲这些措施生效。

Google今天在新主页弹出讯息告诉用户，澳洲人使用Google的方式会受波及，他们的搜寻体验将因新规定而「受害」。

Google还有一封公开信，宣称Google会被迫将用户搜寻资料交给新闻媒体公司，并提供「有助于特意将排名高于其他」网站的资料。

Google表示，公司早与澳洲新闻媒体合作，每年付给他们数以百万计美元及送出数十亿次点击量。

公开信写道：「没有鼓励这类合作就算了，此立法却是要提供大媒体公司特殊待遇，并鼓励他们提出许多不合理要求，让我们的免费服务岌岌可危。」

© 2020 AFP