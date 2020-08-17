疫情横扫 全球主要经济体第二季GDP空前萎缩

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（路透社巴黎17日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情横扫全球经济，除了中国摆脱经济衰退外，世界大多数主要经济体在第二季陷入空前萎缩。

以下是世界主要经济体第二季国内生产毛额（GDP）与上一季相比的变化。除非另有说明，数据来自国家统计机构。

● 日本

日本在5月中宣布，已经陷入衰退（连续两季经济萎缩）。日本继2019年第四季国内生产毛额萎缩1.9%后，2020年第一季的国内生产毛额萎缩0.6%。

受到疫情加深长期以来经济困境，日本这个世界第三大经济体今天宣布，4到6月国民生产毛额进一步萎缩7.8%，是历来最差表现。

● 英国

英国今年前两季遭受欧洲最严重经济衰退，也创下欧陆染疫不治人数最多纪录。英国GDP在第一季萎缩2.2%后，第二季更萎缩20.4%。

● 德国

德国这个欧洲最大经济体受疫情冲击虽然没有邻国严重，但在第一季GDP下滑2%后，第二季也萎缩10.1%。

德国经历2008年金融危机后，曾在2009年第一季创下GDP下滑4.7%的新低纪录。

● 法国

法国这个欧元区第二大经济体因疫情而采取的封锁措施后比德国更长、更严格。法国GDP在第一季下滑5.9%后，第二季下滑幅度更大，达13.8%。

法国在1968年5月发生大罢工，对季度产出的打击是有史以来最严重。

● 义大利

义大利经济成长很早就受到疫情冲击，境内最富裕的伦巴底大区（Lombardy）更是疫情重灾区。义大利第一季国内生产毛额下滑5.4%，第二季更萎缩12.4%。

● 西班牙

西班牙国内生产毛额在第一季下降5.2%后，第二季进一步萎缩18.5%，主要是旅游业营收下滑60%，出口减少1/3。

● 欧元区

欧元区GDP第一季下滑3.6%后，第二季更衰退12.1%，第二季数据是欧盟统计局（Eurostat）自1995年开始编制成长数据以来，「迄今」最严重衰退。

● 美国

经济合作暨发展组织（OECD）公布的数据显示，世界最大经济体美国第一季GDP下滑1.3%，第二季更下滑9.5%。

美国政府公布的第二季经济成长，折合为年率是负32.9%。

● 中国

全球第二大经济体中国可能是疫情发源地，但因严格封锁措施，使得中国在很大程度上遏阻疫情传播，也让工厂重新开工，得以避免经济衰退。

中国经济在第一季下滑10%后，第二季反弹成长11.5%。尽管如此，中国今年的经济成长将远低于近年来的快速成长。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP