白俄罗斯总统挑战者表明 愿暂代国家领袖

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（法新社明斯克17日电） 白俄罗斯昨天爆发总统大选后最大一场群众示威，首都街头涌现数十万民众抗议总统鲁卡申柯藉舞弊胜选。他的主要竞选对手季哈诺夫斯卡娅今天说，自己准备好暂代国家领导人。

目前流亡邻国立陶宛的季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）透过一段影片表示：「我原本没想要成为政治人物。但天意将我推上对抗专制和不公义的前线。我准备好接下责任，在这段时期担任国家领导人。」

掌权26年的鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）宣称在9日总统大选赢得80%的选票，引发白俄罗斯连日出现民众街头示威，抗议活动在昨天达到高峰，首都明斯克（Minsk）街头涌现约20万人。

37岁的季哈诺夫斯卡娅是政治新手。由于包括她丈夫在内的反对派总统人选一一被捕入狱，她才出马和鲁卡申柯竞争。

季哈诺夫斯卡娅败选后指控鲁卡申柯舞弊，并要求重新选举。她上周离开白俄罗斯前往立陶宛，据她盟友的说法，是因为受到鲁卡申柯政府施压。

季哈诺夫斯卡娅在流亡期间持续呼吁民众上街示威，并要求为警方暴力镇压抗议民众伸张正义。她也要求鲁卡申柯下台，但当时并不清楚她是否愿意接下总统职务。

不过，季哈诺夫斯卡娅今天在影片中说，她愿意担任国家领袖，是「为了让全国冷静下来...如此我们才能释放所有政治犯，并尽快准备举行新总统选举所需的法律架构和条件」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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