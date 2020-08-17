白俄罗斯民众发起大罢工 总统演说被轰下台

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（法新社明斯克17日电） 白俄罗斯民众试图逼退总统卢卡申柯的行动一波接一波，继昨天创纪录大游行后，今天有数座工厂和国营电视台的员工响应反对派发起的大罢工。鲁卡申柯访视工厂时还被轰下台。

据社群网站流传的一段热门影片，鲁卡申柯来到国营明斯克轮式曳引机工厂（Minsk Wheel Tractor Plant）想要发表演说时，遭到员工对他大喊「滚蛋」！面露怒色的鲁卡申柯走下台时说：「谢谢你们，我言尽于此。」

工厂外有数百名员工和抗议人士聚集，他们挥舞反对派的红白旗帜，要求鲁卡申柯辞职。30岁的道路工人芮布金（Ilya Rybkin）表示：「我们计划参加所有和平罢工和所有和平抗议行动…这样政府才终于会了解，他们是和自己的人民对抗。」

明斯克曳引机厂（Minsk Tractor Works）的员工告诉法新社，他们今天有数千人参与罢工。

白俄罗斯独立新闻网站tut.by报导，白俄罗斯钾肥公司（Belaruskali）的员工说，他们也可能加入罢工行列。白俄罗斯是全球最大钾肥产国之一，钾肥也是白俄罗斯重要收入来源。

掌权已26年的鲁卡申柯9日声称赢得总统大选，但反对派指控他靠舞弊胜出，此后白俄罗斯民众示威抗议行动不断，令鲁卡申柯面临越来越大压力。

期间白俄罗斯警方暴力镇压示威者的消息曝光，也引发外界批评声浪，如今更似乎已造成鲁卡申柯原本拥有的国营企业基本支持群众转而反对他。

鲁卡申柯主要竞选对手季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）呼吁民众持续抗议后，白俄罗斯首都明斯克（Minsk）昨天涌现超过10万人走上街头参加「为自由而游行」活动，这也是境内历来最大规模示威。

白俄罗斯国营电视台在明斯克的总部外今天也有示威者聚集。媒体报导，有600名电视台员工参与罢工。

加入示威群众的白俄罗斯反对派高阶领袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）说：「我知道你们有多害怕，因为我们全都感到害怕。谢谢你们克服自身恐惧，加入大多数人的行列。」

© 2020 AFP