索马利亚高档饭店遭武装分子猛攻 11人丧命

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（法新社摩加迪休16日电） 索马利亚官员表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一间高档海滨饭店今天遭「青年党」（Al-Shabaab）武装分子使用枪械和炸弹攻击，造成10名平民身亡，1名警察殉职。

资讯部发言人欧玛（Ismael Mukhtaar Omar）表示，摩加迪休利多海滩（Lido Beach）地区的「精英饭店」（Elite Hotel）今天傍晚遭5名攻击者猛攻，安全部队花了4小时重新取得控制权。

欧玛告诉法新社：「10人丧命，5名好战分子也遭击毙，另有1名索马利亚特种警察殉职。」

目前还不清楚索马利亚安全部队是如何设法结束这场饭店围攻并击毙攻击者；据说攻击者一度挟持人质。

今天稍早围攻仍在进行时，一名安全部队消息人士在匿名情况下告诉法新社，一名攻击者在揭开这起攻击案序幕的汽车炸弹爆炸中身亡，另有2人在枪战中丧命。现场救护车人员通报至少有28人受伤。

目击者表示，攻击案始于一场剧烈爆炸，民众纷纷逃离现场，可以听见饭店传出枪响。

目击者阿丹（Ali Sayid Adan）说：「爆炸非常剧烈，我可以看见现场冒出烟雾。当下一片混乱，很多人纷纷从附近建筑物逃出来。」

任职资讯部的阿里（Hussein Ali）说，资讯部官员阿布迪（Abdirasak Abdi）也在死者名单中。

根据赛德情报集团（SITE Intelligence Group）翻译的声明内容，活跃于索马利亚的青年党承认犯下这起攻击案。

青年党声明还表示，旗下战士在「寻求殉难行动」期间「掌控了这间饭店」。

索马利亚前总统巴瑞（Siad Barre）军政府于1991 年遭推翻，国家开始陷入混乱，部族之间交战多年，随后青年党崛起，一度掌控索马利亚大片地区和首都摩加迪休。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP