35次泳渡英吉利海峡 澳女越男子纪录排世界第2

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（法新社伦敦16日电） 完成个人第35次泳渡英吉利海峡的壮举后，澳洲女泳将麦卡德（Chloe McCardel）超越男子泳渡英吉利海峡最多次的世界纪录，成为史上泳渡英吉利海峡次数次多的人。

35岁的麦卡德今天花了10小时又40分钟，从英国东南部多佛（Dover）游到法国北部，总长约35公里。

这是她在16天内，第4度泳渡英吉利海峡（English Channel）。

麦卡德上个月获得澳洲政府放行，得以在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延期间，前往英国挑战男子纪录。

英国的墨菲（Kevin Murphy）曾34次泳渡英吉利海峡，是男子最多次纪录保持人；而泳渡英吉利海峡次数最多的纪录保持人，则是游完43次的英国女泳将史屈特（Alison Streeter）。

麦卡德说：「我非常兴奋，这真是非常特别的一刻，让我能超越所有男性，并成为史上泳渡英吉利海峡第2多次的人，我真的很高兴。」

麦卡德表示，她希望这趟泳程能唤起人们对家暴问题的重视，尤其在疫情封锁期间家暴情事频传。

麦卡德第35次挑战泳渡英吉利海峡前在脸书（Facebook）上说：「我很挂念每个受疫情影响的人，尤其是那些现在困在家中遭遇家暴的人，这是我非常关心的议题。」

© 2020 AFP