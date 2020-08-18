加拿大财长请辞 与总理抗疫争执又爆道德丑闻

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（法新社渥太华17日电） 加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）在爆发道德丑闻之后，又传与总理杜鲁道之间为疫情预算支出意见相左，今天宣布请辞。

自2015年起担任财长的莫诺在记者会中表示，他已当面告知杜鲁道（Justin Trudeau），他不再参与下次大选；另外，新财长须具长期远见。

莫诺并说，他希望能转任经济合作暨发展组织（OECD）秘书长之类的工作。

过去一周来，加拿大媒体报导，莫诺与杜鲁道据称对于如何重振因疫情受创的经济，看法分歧，两人关系出现裂痕。加国政府预算赤字已飙升至3400多亿加元。

利益冲突暨伦理监督专员迪昂（Mario Dion）也针对莫诺与慈善团体WE Charity之间关系展开调查。

杜鲁道政府于6月25日宣布签订高达9亿加币（约新台币195亿元）的「加拿大学生服务补助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）计画，原意是要补贴因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情难以找到暑期工作的学生。

随后遭踢爆WE Charity与杜鲁道家族关系密切，曾支付钜额酬金给其家人。

法新社报导，莫诺的2个女儿也与WE Charity有关，其中一人受雇于这个慈善机构。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP