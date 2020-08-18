去海滩先用手机App划位？里约民众：有没有搞错

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（法新社里约热内卢17日电） 里约热内卢当局今天表示，市长克里维拉已放弃一项要求民众透过手机App预定海滩位置的计画。这项旨在防止新型冠状病毒扩散的计画，已沦为各方揶揄的大笑话。

克里维拉（Marcelo Crivella）一周前提出这项计画，表示市内所有海滩若要完全重启，就得在海滩上清楚划分区块，以利民众保持社交距离。

里约热内卢海滩就是因为对外一律免费而知名，如今欲用手机App来严格把关，引发批评之余，也招致网友排山倒海的讥笑，纷用迷因奚落市长的点子。

市长办公室今天透过电子邮件告诉法新社说：「市政府已听到各方批评，决定放弃这项在海摊上划分区块的计画。为避免群聚，民众将不得为了休闲而坐在海边。」

克里维拉昨天表示，市政府曾进行民调，结果发现「民众不认为这项计画可行」。

巴西2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续肆虐，目前已夺走逾10万8000条人命，数字高居全球第2，仅次于美国的17万。里约当局自3月起便封锁所有海滩以遏止疫情延烧。

里约热内卢州迄今通报近1万5000人病殁，是巴西疫情第2大重灾区，仅次于圣保罗。（实习编译：林岳锋/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP