川普抨击拜登：企图执行疯狂社会主义政策

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（法新社密尔瓦基17日电） 美国民主党全国代表大会今天以线上方式如火如荼展开之际，总统川普不忘再对即将获民主党正式提名的前副总统拜登开炮，称拜登与搭档贺锦丽企图执行「疯狂的社会主义政策」。

由于民主党即将正式提名77岁的前副总统拜登（Joe Biden）为总统参选人，现任总统川普无视2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情顾虑，策划在威斯康辛州和紧邻的明尼苏达州发起竞选活动。

川普今天搭乘总统专机空军一号（Air Force One）先后飞往明尼苏达州曼卡托（Mankato）和威斯康辛州奥斯科施（Oshkosh），并对聚集在机场停机坪的支持者发表演说。

川普指控拜登和竞选搭档贺锦丽（Kamala Harris）企图执行「疯狂的社会主义政策」。

川普说：「这是我们历来举办过最危险的一场选举。会变成另一个委内瑞拉。如果他们选赢的话，会变成一个非常大规模的委内瑞拉。」

他说：「唯一会让我们输掉这场选举的方式，就是做票。」

民主党举办全国大会之际，川普企图限制邮寄投票，点燃外界怒火。他在没有证据的情况下坚称邮寄投票会助长做票，扬言阻挠邮政管理局（USPS）获得更多资金，然而民主党人表示，这笔钱是邮政单位处理数百万张选票的急用金。

民主党全代会原订在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）举行4天，不过受到疫情影响，几乎完全改采线上方式举行。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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