疫苗研发俨然新淘金热 专家示警小心泡沫化

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（法新社巴黎18日电） 在寻找2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗竞赛中，从投资者角度来看，生技业似乎成为新的淘金热，可望带来令人眼花缭乱的回报，但分析师警告，这种欣欣向荣情势可能被夸大。

根据世界卫生组织的资料，目前正有约168支潜在疫苗正在研发中，更有数不清的公家和民间资金投入研究。

结果，小型、创新生物科技新创公司的股价在最近几个月上涨至令人眼花缭乱高价。这些新创公司和制药巨头竞争，希望发展出一种能在全世界接种用来对抗疫情，并使全球数十亿人的生活恢复正常的制剂。

例如美国生技公司莫德纳（Moderna）研发的候选疫苗正处于第三期临床试验，也是监管部门批准前的最后一阶段，从今年年初以来，公司股价已飙升250%。

其他没那么知名的公司，如美国药厂因诺维欧（Inovio）或美国诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）表现更好，股价分别飙升至令人眼花缭乱的350%和3500%。

像德国生技公司CureVac这样的小公司，上周在美国那斯达克股票市场挂牌上市，目前市值已经飙升到超过100亿美元。

不过，分析师警告，这一类投资仍存在高风险，和先前的其他股市泡沫一样，可能很快就会破灭。

纽约米谢特金融服务公司（Meeschaert Financial Services）的投资组合经理佛洛凯（Gregori Volokhine）说：「当你购买生技股时，就像买乐透彩券一样。」

佛洛凯说：「总有一些投资者想要大赚一票。网路泡沫、太阳能、电动车以及当今的COVID全都一样。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP