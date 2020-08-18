苹果下架电玩要塞英雄 开发商申请禁制令反击

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山17日电） 苹果公司（Apple）上周将热门电玩游戏「要塞英雄」（Fortnite）下架，游戏开发商Epic Games今天向法官提出请求，声称苹果是因Epic Games质疑App Store收费政策才施以报复。

Epic Games提出一项暂时禁制令的请求，指苹果上周将「要塞英雄」从线上商店App Store下架后，通知Epic Games将终止其修改苹果作业系统驱动装置软体所需工具的权限。

Epic Games表示，少了这些工具，就无法生成旗下游戏引擎Unreal Engine的iPhone、iPad或Mac电脑版本，以驱动丰富的图像。

据Epic Games说法，「要塞英雄」和其他热门电玩游戏都是由Unreal Engine驱动。Unreal Engine还有供太空人使用的虚拟实境训练应用程式，也为「星际大战」（Star Wars）外传「曼达洛人」（The Mandalorian ）等电视节目提供视觉特效。

这项禁制令请求主张，苹果把「要塞英雄」从App Store下架还不够，更在不相干的领域攻击Epic Games整个业务。

Epic Games表示，放任苹果公司行径不加制止，将对Epic Games在「要塞英雄」游戏使用者之间的声誉造成无法挽回的损害，对Unreal Engine各项独立业务的未来也是一大灾难。

Epic Games要求法官在法院解决这场纠纷前，阻止苹果把「要塞英雄」从App Store下架，或限制开发人员程式权限。

文件显示，苹果告知Epic Games，将在8月28日终止软体开发工具权限。总部位于加州矽谷（Silicon Valley）的苹果公司并未立刻回覆记者询问。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP