蜜雪儿暗讽川普 大赞拜登诚实又信任科学

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（法新社密尔瓦基17日电） 美国民主党全国代表大会今天以线上方式展开，前第一夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）在会上表示，笃定代表民主党竞选总统的拜登一旦当选，会「说实话并信任科学」。

由于民主党即将正式提名77岁的前副总统拜登（Joe Biden）为总统参选人，现任总统川普无视2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情顾虑，策划在威斯康辛州和紧邻的明尼苏达州发起竞选活动。

蜜雪儿．欧巴马受邀在民主党全代会开幕之夜担任黄金时段发言嘉宾。民主党全代会原订在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）举行4天，不过受到疫情影响，几乎完全改采线上方式举行。

蜜雪儿．欧巴马在预录的演说摘要中表示，拜登担任她丈夫欧巴马（Barack Obama）副手的8年期间，是「绝佳的副总统」。

她说：「我了解乔（拜登）。他是个信仰坚定的正派人士。」

她还表示：「他知道拯救经济、击退疫情及领导我们国家需要什么。」

川普因忽视科学顾问就疫情因应方式所提出的建议而一再遭外界指责。蜜雪儿．欧巴马今天藉机暗讽川普：「他（拜登）会说实话，并信任科学。」

蜜雪儿．欧巴马说：「他（拜登）会拟出睿智的计画，管理优秀的团队。他将以一个我们其他人都能认同其生命经历的人来治理这个国家。」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP