规模6.6浅层地震袭菲律宾中部 至少1人丧生

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（法新社马尼拉18日电） 美国地质调查所（USGS）表示，菲律宾中部今晨发生规模6.6浅层地震，居民仓皇逃出家门，建筑物和道路受损，至少1人不幸罹难。

警方已确认这名男子的死讯。目前尚未传出有其他人员伤亡，不过搜救工作仍在进行中。

地震发生在上午8时3分，震源在菲律宾毕科尔区（Bicol）玛斯贝特岛（Masbate Island）东南方68公里处。

目前菲律宾当局已经记录到14起余震，最强一起余震规模为3.5。

贫困的玛斯贝特岛上人口约5万的城镇卡坦根（Cataingan）上士克勒门特（Antonio Clemente）说：「许多房屋受损，（地震）真的很强烈。」玛斯贝特岛位于萨马海（Samar Sea）上震央以西数公里外。

菲律宾贫穷的乡村地区住家多半是以木头等轻量材质建造。

菲律宾正苦于对付2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫人数激增的问题，全国病例总计逾16万4000起，各地因应疫情所采取的行动限制也有所不同。

邻近城镇帕拉纳斯（Palanas）警察局长圭里纳（Alvin Guerina）告诉法新社，一座医院为预防余震，疏散多名患者，其中包括一名即将临盆的孕妇。

美国地质调查所稍早表示，这起地震造成人员死亡或受伤的「可能性很低」。

不过美国地质调查所表示：「这个地区近期发生的地震，已造成可能导致死伤的土石流及土壤液化等二级危害。」（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP