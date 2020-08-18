遭前第一夫人蜜雪儿猛批 川普反击

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（法新社密尔瓦基18日电） 美国前第一夫人蜜雪儿・欧巴马（Michelle Obama）在民主党全国代表大会上炮轰现任总统川普，形容他「陷入麻烦无法脱身」。川普今天愤而推文回击，前总统欧巴马也遭殃。

这次民主党全代会将提名拜登（Joe Biden）为总统候选人。蜜雪儿在大会首夜的主题演讲中，批评川普是个制造分裂的不幸领袖，无法应付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情及其庞大经济冲击等挑战。

川普直到今天早上才回击猛攻，同时批评蜜雪儿的丈夫欧巴马，以及曾担任欧巴马两任副手的拜登。

川普写道：「拜托有个人去跟@蜜雪儿欧巴马解释一下，如果不是你的丈夫欧巴马做过的好事，川普也不会在这儿，在这栋漂亮的白宫里。」

「拜登只不过是个无足轻重的人，这样就能很好解释他为何很慢才获得（欧巴马）冷淡支持。」

川普在疫情导致数百万人失业前，不断夸耀美国经济有多强大。现在他重申情势正快速改善。

川普推文说：「我的政府和我创造了任何国家历史上最强劲的经济表现，改变了走向，拯救了数百万人命，现在将把经济打造得更强大、超越以往。工作机会涌进，那斯达克指数已经创下新高纪录，其余的都会跟着来。坐下来看好！」

美国总统大选将于11月3日登场，民调显示，拜登目前支持率领先川普。

共和党将在下周的全国代表大会提名川普角逐连任。

© 2020 AFP